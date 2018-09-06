У берегов Фиджи произошло мощное землетрясение

15:28, 6 сентября 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Фиджи произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Фиджи произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 6 сентября, у берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 281 км на юго-восток от населенного пункта Ламбаса. Очаг землетрясения залегал на глубине 531,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. 

Напомним, на японском острове Хоккайдо дважды за 12 часов были зафиксированы сейсмические толчки.

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