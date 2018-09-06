Число жертв тайфуна "Джеби" в Японии увеличилось до 11 человек

14:19, 6 сентября 2018
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Более 600 человек получили ранения.

Последствия тайфуна "Джеби" / REUTERS
Последствия тайфуна "Джеби" / REUTERS

В результате мощнейшего за последние 25 лет тайфуна "Джеби" в Японии погибли 11 человек, более 600 получили травмы.

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Об этом сообщает Xinhua.

Из-за разгула стихии почти миллион человек эвакуировались. Три тысячи людей оказались блокированы в международном аэропорту Кансай в Осаке. По некоторым маршрутам отменили поезда, ветер также переворачивал автомобили и грузовики.

Ранее сообщалось о шести погибших.

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