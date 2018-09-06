Мощное землетрясение в Японии: есть погибшие и пострадавшие (видео)

12:52, 6 сентября 2018
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Пострадали около ста человек.

Японию сотрясло землетрясение / REUTERS
Японию сотрясло землетрясение / REUTERS

На японском острове Хоккайдо дважды за 12 часов были зафиксированы сейсмические толчки.

В Коста-Рике произошло мощное землетрясение

Первое землетрясение магнитудой 6,7 произошло вечером 5 сентября, есть погибшие, их число будет уточняться. Также около ста человек пострадали, сообщает Euronews.

В результате землетрясения была повреждена система охлаждения бассейнов с отработанным ядерным топливом на остановленной АЭС "Тамари".

После этого сейсмическая служба страны зарегистрировала 22 повторных толчка. Магнитуда самого сильного из них составила 5,3. Он произошел утром 6 сентября по местному времени.

Напомним, жертвами сильнейшего за последние 25 лет тайфуна "Джеби" в Японии стали шесть человек, еще 150 пострадали.

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