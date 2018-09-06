Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

11:50, 6 сентября 2018
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Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6-7 сентября в Украине, кроме большинства западных и Одесской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 сентября во многих областях Украины ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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