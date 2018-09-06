В Китае 9 тысяч пассажиров застряли в аэропорту из-за непогоды

Более 30 авиарейсов отменили.

В Китае из-за непогоды отменяют авиарейсы / portal.lviv.ua

В международном аэропорту Шуанлю в китайском городе Чэнду из-за непогоды застряли около 9 тысяч пассажиров.

Читайте также В Китае в результате схода селевого потока погибли восемь человек

Утром 5 сентября в районе аэропорта несколько раз шел дождь с грозой, в первой половине дня несколько раз закрывались обе взлетно-посадочные полосы аэропорта, передает Синьхуа.

Отмечается, что 30 прибывающих рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, 34 рейса были отменены и еще 98 задержаны. Количество застрявших в аэропорту пассажиров достигло порядка 9000 человек.

Напомним, жертвами сильнейшего за последние 25 лет тайфуна "Джеби" в Японии стали шесть человек, еще 150 пострадали.