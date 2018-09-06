На западе и юге Украины объявили штормовое предупреждение

Местами пройдут сильные дожди.

Сегодня местами пройдут сильные дожди / УНИАН

Сегодня, 6 сентября, во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также В Киеве сегодня без осадков, температура до +26°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"6 сентября в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами сильный дождь; в западных, Винницкой и большинстве южных областей, грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 6 сентября, в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает.