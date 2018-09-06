В Украине сегодня местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает (карта)

Жаркая погода сохранится на юге и востоке.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 сентября, в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает.

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На востоке без осадков, температура до +29°. В южных регионах местами пройдут дожди. Температура до +29°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +23°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +26°. В центре практически без осадков, температура до +28°.

Прогноз на 6 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 сентября - Евтихия, священномученика. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.

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