В Украине сегодня местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает (карта)

08:08, 6 сентября 2018
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Жаркая погода сохранится на юге и востоке.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 сентября, в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает.

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На востоке без осадков, температура до +29°. В южных регионах местами пройдут дожди. Температура до +29°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +23°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +26°. В центре практически без осадков, температура до +28°.

Прогноз на 6 сентября / УНИАН
Прогноз на 6 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 сентября - Евтихия, священномученика. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.

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