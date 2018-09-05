Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на японском острове Хоккайдо

23:48, 5 сентября 2018
292
0

О жертвах и разрушениях информация не поступала.

REUTERS
REUTERS

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на японском острове Хоккайдо в 47 километрах к юго-востоку от города Саппоро.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров.

О жертвах и разрушениях информация не поступала.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве в начале сентября зафиксировали 21-й температурный рекорд за год В Киеве в начале сентября зафиксировали 21-й температурный рекорд за год
В Японии жертвами землетрясения и оползней стали 23 человека - СМИ (видео) В Японии жертвами землетрясения и оползней стали 23 человека - СМИ (видео)
В Северной Калифорнии экстренно эвакуировали людей из-за новых лесных пожаров (видео) В Северной Калифорнии экстренно эвакуировали людей из-за новых лесных пожаров (видео)
В Иране произошло землетрясение В Иране произошло землетрясение
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта) Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта)
Последствия землетрясения в Японии: горные обвалы, закрытый аэропорт и пропавшие без вести люди Последствия землетрясения в Японии: горные обвалы, закрытый аэропорт и пропавшие без вести люди

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
95 %
756 мм
5.7 м/с
75 %
Лента новостей