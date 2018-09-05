О жертвах и разрушениях информация не поступала.

REUTERS

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на японском острове Хоккайдо в 47 километрах к юго-востоку от города Саппоро.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров.

О жертвах и разрушениях информация не поступала.