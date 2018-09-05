Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на японском острове Хоккайдо
О жертвах и разрушениях информация не поступала.
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на японском острове Хоккайдо в 47 километрах к юго-востоку от города Саппоро.
Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров.
О жертвах и разрушениях информация не поступала.
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