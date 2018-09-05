Прошлая ночь в Киеве стала самой теплой сентябрьской ночью за последние 137 лет

18:54, 5 сентября 2018
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В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отметили, что это уже 21-й температурный рекорд нынешнем году.

Это уже 21-й температурный рекорд в нынешнем году \ фото УНИАН
Это уже 21-й температурный рекорд в нынешнем году \ фото УНИАН

В Киеве ночь на 5 сентября стала самой теплой среди сентябрьских ночей за последние 137 лет.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

«Ночь на 5 сентября в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года, столбик термометра не опустился ниже 18,8° С, что на 0,2°С выше предыдущего рекордного значения для этого времени 1968 года», - говорится в сообщении.

Это уже 21-й температурный рекорд в нынешнем году, большинство из которых пришёлся на апрель - май, подчеркнули в обсерватории.

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