В Киеве завтра без осадков, температура днем до +26°

Вечером в столице до +20°.

В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 6 сентября в Киеве без осадков, температура до +26°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +20°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:17, а зайдет в 19:35.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 сентября, в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает.

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