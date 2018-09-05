В Киеве завтра без осадков, температура днем до +26°

17:00, 5 сентября 2018
72
0

Вечером в столице до +20°.

В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com
В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 6 сентября в Киеве без осадков, температура до +26°.

Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +20°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:17, а зайдет в 19:35.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 сентября, в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Прогноз погоды на 9 сентября: тепло, но с дождями (карта) Прогноз погоды на 9 сентября: тепло, но с дождями (карта)
В Японии жертвами землетрясения и оползней стали 23 человека - СМИ (видео) В Японии жертвами землетрясения и оползней стали 23 человека - СМИ (видео)
Мощный ливень затопил улицы Барселоны (видео) Мощный ливень затопил улицы Барселоны (видео)
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта) Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта)
Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине
Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +25° Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +25°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
95 %
756 мм
5.7 м/с
75 %
Лента новостей