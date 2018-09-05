Завтра в Украине начнется похолодание, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

16:30, 5 сентября 2018
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Жаркая погода сохранится на юге и востоке.

Завтра местами пройдут дожди / Фото УНИАН
Завтра местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 сентября, в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает.

Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине

На востоке без осадков, температура до +29°. В южных регионах местами пройдут дожди. Температура до +29°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +23°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +26°. В центре практически без осадков, температура до +28°.

Согласно народному прогнозу, 6 сентября - Евтихия, священномученика. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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