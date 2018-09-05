Сезон дождей в Эфиопии: в результате схода оползня погибли 12 человек

Четыре человека получили серьезные травмы.

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Жертвами схода оползня 4 сентября в Эфиопии стали 12 человек.

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Сход оползня произошел в Области народностей Южной Эфиопии, погибли 12 человек, еще четыре получили тяжелые травмы, несколько домов были завалены оползневой массой, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Сейчас полиция и местные жители ведут работы по ликвидации последствий бедствия и расчистке завалов. В Эфиопии с июня до сентября проходит сезон дождей, поэтому в это вреям часто сходят оползни.

Напомним, в результате схода селевого потока в китайской провинции Юньнань погибли восемь человек.