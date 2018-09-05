В Украине сохраняется пожарная опасность

14:17, 5 сентября 2018
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Пожарной опасности нет только на крайнем западе.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней почти во всех регионах Украины сохранится пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"5-7 сентября в Украине, кроме крайнего запада, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 сентября во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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