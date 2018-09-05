В школах Измаила сократили уроки из-за жары (видео)

12:46, 5 сентября 2018
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Уроки сократили до 35 минут.

Из-за жары в Одесской области сокращают уроки / УНИАН
Из-за жары в Одесской области сокращают уроки / УНИАН

В Измаиле Одесской области из-за жаркой погоды в школах на 10 минут сократили уроки.

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Пересмотреть режим и сократить уроки до 35 минут рекомендовала педагогам мэрия, ведь из-за жары в классах не чем дышать, говорится в сюжете ТСН.

По данным городского головы Андрея Абрамченко, в классах иногда температура воздуха достигает 32 градусов.

Напомним, в этом году лето в Киеве было одним из самых жарких с 1881 года. Жарче всего было 15 августа, когда температура поднялась до +32,8°.

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