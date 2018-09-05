Разгул тайфуна "Джеби" в Японии: шесть человек погибли, 150 пострадали (видео)
Из-за разгула стихии отменили сотни авиарейсов.
Жертвами сильнейшего за последние 25 лет тайфуна "Джеби" в Японии стали шесть человек, еще 150 пострадали.
Самый мощный за последние 25 лет тайфун накрыл Японию
Из-за разгула стихии почти миллион человек эвакуировались. Три тысячи людей оказались блокированы в международном аэропорту Кансай в Осаке, сообщает Euronews.
По некоторым маршрутам отменили поезда, ветер также переворачивал автомобили и грузовики.
В центре тайфун скорость ветра достигает 160 километров в час, а порывы превышают 200 километров в час. Отмечается, что высота волн может превысить 12 метров.
В Японии возросло число жертв мощного тайфуна
Напомним, более миллиона семей на юге Китая остались без электричества из-за дождей.
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