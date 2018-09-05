Разгул тайфуна "Джеби" в Японии: шесть человек погибли, 150 пострадали (видео)

11:43, 5 сентября 2018
138
0

Из-за разгула стихии отменили сотни авиарейсов.

Последствия тайфуна "Джеби" в Японии / REUTERS
Последствия тайфуна "Джеби" в Японии / REUTERS

Жертвами сильнейшего за последние 25 лет тайфуна "Джеби" в Японии стали шесть человек, еще 150 пострадали.

Самый мощный за последние 25 лет тайфун накрыл Японию

Из-за разгула стихии почти миллион человек эвакуировались. Три тысячи людей оказались блокированы в международном аэропорту Кансай в Осаке, сообщает Euronews.

По некоторым маршрутам отменили поезда, ветер также переворачивал автомобили и грузовики.

В центре тайфун скорость ветра достигает 160 километров в час, а порывы превышают 200 километров в час. Отмечается, что высота волн может превысить 12 метров.

Напомним, более миллиона семей на юге Китая остались без электричества из-за дождей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве в начале сентября зафиксировали 21-й температурный рекорд за год В Киеве в начале сентября зафиксировали 21-й температурный рекорд за год
В Японии жертвами землетрясения и оползней стали 23 человека - СМИ (видео) В Японии жертвами землетрясения и оползней стали 23 человека - СМИ (видео)
Плавкран из-за шторма врезался в Керченский мост: оккупанты констатировали повреждения Плавкран из-за шторма врезался в Керченский мост: оккупанты констатировали повреждения
В Северной Калифорнии экстренно эвакуировали людей из-за новых лесных пожаров (видео) В Северной Калифорнии экстренно эвакуировали людей из-за новых лесных пожаров (видео)
Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта) Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта)
Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине
Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +25° Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +25°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
95 %
756 мм
5.7 м/с
75 %
Лента новостей