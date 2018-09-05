В Китае в результате схода селевого потока погибли восемь человек

Два человека получили травмы.

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В результате схода селевого потока в китайской провинции Юньнань погибли восемь человек.

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Сход селевого потока произошел 29 августа в городе Пуэр. В результате схода селя на месте погибли четыре человека, четверо считались пропавшими без вести, еще двое получили травмы, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

К настоящему времени спасатели нашли тела всех пропавших без вести. Также ведутся работы по ликвидации последствий схода селя.

Напомним, 13 человек погибли, трое пропали без вести в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями в северных и центральных регионах Вьетнама.