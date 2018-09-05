В Китае в результате схода селевого потока погибли восемь человек

10:41, 5 сентября 2018
59
0

Два человека получили травмы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате схода селевого потока в китайской провинции Юньнань погибли восемь человек.

В Нигере 36 человек стали жертвами наводнения

Сход селевого потока произошел 29 августа в городе Пуэр. В результате схода селя на месте погибли четыре человека, четверо считались пропавшими без вести, еще двое получили травмы, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

К настоящему времени спасатели нашли тела всех пропавших без вести. Также ведутся работы по ликвидации последствий схода селя.

Напомним, 13 человек погибли, трое пропали без вести в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями в северных и центральных регионах Вьетнама.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Прогноз погоды на 10 сентября: по всей Украине пройдут дожди с грозами (карта) Прогноз погоды на 10 сентября: по всей Украине пройдут дожди с грозами (карта)
В Северной Калифорнии экстренно эвакуировали людей из-за новых лесных пожаров (видео) В Северной Калифорнии экстренно эвакуировали людей из-за новых лесных пожаров (видео)
Мощный ливень затопил улицы Барселоны (видео) Мощный ливень затопил улицы Барселоны (видео)
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта) Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта)
Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине
Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +25° Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +25°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
95 %
756 мм
5.7 м/с
75 %
Лента новостей