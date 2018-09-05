Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине

09:44, 5 сентября 2018
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На востоке порывы ветра будут достигать 15-18 м/сек.

В Украине ожидаются грозы / фото УНИАН
В Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

Сегодня, 5 сентября, во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

В Украине сегодня будет тепло, в западных областях пройдут дожди (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 5 сентября в западных, Винницкой и большинстве южных областей гроза, местами шквалы 15-20 м/с, на востоке страны отдельные порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, лето-2018 в Киеве было одним из самых жарких с 1881 года. Жарче всего было 15 августа, когда температура поднялась до +32,8°.

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