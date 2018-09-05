В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°.

08:30, 5 сентября 2018
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Жара в столице понемногу начинает спадать.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com
В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 5 сентября, в Киеве без осадков, температура до +28°.

Лето-2018 в Киеве стало одним из самых жарких за 137 лет

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +21°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,6 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:15, а зайдет в 19:37.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Украине практически без осадков, на юге до +31°.

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