В Киеве завтра без осадков, температура до +28°

В столице будет солнечно.

Завтра в Киеве без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 5 сентября, в Киеве без осадков, температура до +28°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +21°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,6 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:15, а зайдет в 19:37.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Украине практически без осадков, на юге до +31°.

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