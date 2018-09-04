Завтра в Украине будет тепло, в западных областях пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

На юге до +31°.

В Украине завтра без осадков / 7-themes.com

Согласно данным Погода УНИАН, 5 сентября в Украине практически без осадков, на юге до +31°.

Читайте также В Украине сегодня будет жарко и солнечно (карта)

На востоке без осадков, температура до +30°. В южных регионах местами пройдут дожди с грозами. Температура до +31°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +26°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +28°. В центре солнечно, температура до +30°.

Согласно народному прогнозу, 5 сентября - Луппа, мученика. Если листья ложатся лицом вверх - к холодной зиме, а вниз - зима будет теплой. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.