Завтра в Украине будет тепло, в западных областях пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

16:30, 4 сентября 2018
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На юге до +31°.

В Украине завтра без осадков / 7-themes.com
В Украине завтра без осадков / 7-themes.com

Согласно данным Погода УНИАН, 5 сентября в Украине практически без осадков, на юге до +31°.

В Украине сегодня будет жарко и солнечно (карта)

На востоке без осадков, температура до +30°. В южных регионах местами пройдут дожди с грозами. Температура до +31°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +26°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +28°. В центре солнечно, температура до +30°.

Согласно народному прогнозу, 5 сентября - Луппа, мученика. Если листья ложатся лицом вверх - к холодной зиме, а вниз - зима будет теплой. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц. 

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