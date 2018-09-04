Лето-2018 в Киеве стало одним из самых жарких за 137 лет
Жарче всего было 15 августа, когда температура поднялась до +32,8°.
В этом году лето в Киеве было одним из самых жарких с 1881 года.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
В Украине сегодня будет жарко и солнечно (карта)
Холоднее всего было 7 июня, когда температура под утро опустилась до +8,5°, а жарче всего было 15 августа, когда температура после полудня поднялась до +32,8°. Дней с жарой, которая превысила 30°, было 12, причем, 9 из них в августе.
Особенностью лета-2018 в Киеве стал контраст между дождливым июнем, когда в Киеве выпало 111 мм – полторы месячные нормы осадков, и сухим августом, когда было лишь 22 мм осадков. Всего в течение лета выпало 95% климатической нормы.
Температура первых восьми месяцев превысила климатическую норму на 2,2°, что выводит нынешний год на третью позицию среди самых теплых за 137 лет. За 8 месяцев выпало 425 мм осадков, или 91% климатической нормы для этого периода.
Напомним, 4 сентября в Киеве без осадков, температура до +30°.
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