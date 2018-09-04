В Китае из-за ливней более миллиона семей остались без электричества
Сильней всего из-за ливней пострадала провинция Гуандун.
Более миллиона семей на юге Китая остались без электричества из-за дождей.
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Без света остались жители провинций Гуандун, Хайнань, Юньнань и Гуйчжоу, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе, передает Синьхуа со ссылкой на Южную электросетевую компанию.
Сильней всего из-за ливней пострадала провинция Гуандун, где без электричества остались 832,4 тыс. семей. На данный момент электроснабжение полностью восстановлено в провинциях Хайнань, Гуйчжоу и Гуанси-Чжуанском автономном районе.
Напомним, тайфун "Джеби", который стал самым мощным за последние 25 лет, обрушился на японскую префектуру Токусима.
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