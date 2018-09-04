Пожарная опасность ожидается почти по всей стране.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

Сегодня, 4 сентября, почти по всей Украине ожидается пожарная опасность самого высокого уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"4 сентября на большей части территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, во вторник, 4 сентября, в Украине практически без осадков, на юге до +32°.