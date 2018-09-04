Наводнение столетия в Индии: число погибших превысило 1400 человек

11:41, 4 сентября 2018
213
0

Всего пострадали почти 5,5 млн человек.

Индия серьезно пострадала от наводнения / REUTERS
Индия серьезно пострадала от наводнения / REUTERS

Более 1400 человек погибли в результате наводнений за время сезона дождей в Индии. Больше всего пострадал штат Керала - там погибли 488 человек.

В Камбодже больше 30 человек погибли в результате наводнений

В штате Керала на юге страны произошло сильнейшее за последние сто лет наводнение. От разгула водной стихии пострадали более 5,4 млн человек из 14 уездов, передает Xinhua со ссылкой на Министерство внутренних дел Индии.

Также серьезно пострадали штаты Уттар-Прадеш и Западная Бенгалия. Свыше 200 человек погибло, уничтожено около 100 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур.

Напомним, столица Венгрии Будапешт и еще несколько провинций пострадали от непогоды, ветер поломал десятки деревьев, из-за чего несколько дорог были перекрыты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Прогноз погоды на 10 сентября: по всей Украине пройдут дожди с грозами (карта) Прогноз погоды на 10 сентября: по всей Украине пройдут дожди с грозами (карта)
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
В Японии жертвами землетрясения и оползней стали 23 человека - СМИ (видео) В Японии жертвами землетрясения и оползней стали 23 человека - СМИ (видео)
В Северной Калифорнии экстренно эвакуировали людей из-за новых лесных пожаров (видео) В Северной Калифорнии экстренно эвакуировали людей из-за новых лесных пожаров (видео)
В Иране произошло землетрясение В Иране произошло землетрясение
Мощный ливень затопил улицы Барселоны (видео) Мощный ливень затопил улицы Барселоны (видео)
Последствия землетрясения в Японии: горные обвалы, закрытый аэропорт и пропавшие без вести люди Последствия землетрясения в Японии: горные обвалы, закрытый аэропорт и пропавшие без вести люди

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
95 %
756 мм
5.7 м/с
75 %
Лента новостей