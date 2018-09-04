Наводнение столетия в Индии: число погибших превысило 1400 человек

Всего пострадали почти 5,5 млн человек.

Индия серьезно пострадала от наводнения / REUTERS

Более 1400 человек погибли в результате наводнений за время сезона дождей в Индии. Больше всего пострадал штат Керала - там погибли 488 человек.

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В штате Керала на юге страны произошло сильнейшее за последние сто лет наводнение. От разгула водной стихии пострадали более 5,4 млн человек из 14 уездов, передает Xinhua со ссылкой на Министерство внутренних дел Индии.

Также серьезно пострадали штаты Уттар-Прадеш и Западная Бенгалия. Свыше 200 человек погибло, уничтожено около 100 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур.

Напомним, столица Венгрии Будапешт и еще несколько провинций пострадали от непогоды, ветер поломал десятки деревьев, из-за чего несколько дорог были перекрыты.