Самый мощный за последние 25 лет тайфун накрыл Японию

10:37, 4 сентября 2018
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Скорость ветра достигает 216 км/ч.

На Японию обрушился тайфун "Джеби" / REUTERS
На Японию обрушился тайфун "Джеби" / REUTERS

Тайфун "Джеби", который стал самым мощным за последние 25 лет, обрушился на японскую префектуру Токусима.

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Скорость ветра достигает 216 км/ч, из-за разгула стихии аэропорты отменили около 800 внутренних и международных рейсов, сообщает The Japan Times.

Жителям некоторых районов префектур Осака, Киото, Нара, Хего, Кагава, Эхиме и Вакаяма было рекомендовано эвакуироваться. Движение поездов было нарушено, также могут закрыть некоторые участки скоростных дорог.

Ожидается, что из-за тайфуна до утра 5 сентября в центральной Японии выпадет до 500 мм осадков, на западе - до 400 мм.

Напомним, на юге Италии река вышла из берегов и затопила горное ущелье в национальном парке "Поллино".

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