Во Вьетнаме в результате наводнений погибли 13 человек
Три человека пропали без вести.
13 человек погибли, трое пропали без вести в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями в северных и центральных регионах Вьетнама.
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3 сентября 9 человек погибли из-за наводнения, трое пропали без вести в провинции Тханьхоа. Наводнения и оползни в четырех провинциях на севере страны привели к гибели еще четырех человек, передает Синьхуа со ссылкой на Центральный руководящий комитет по борьбе со стихийными бедствиями Вьетнама.
Отмечается, что непогода разрушила более 360 домов.
Напомним, за последние шесть недель жертвами наводнений на реке Меконг в Камбодже стали 32 человека.
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