В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +30°

08:30, 4 сентября 2018
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Вечером в столице до +22°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com
В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 4 сентября в Киеве без осадков, температура до +30°.

Погода на неделю: в Украине без осадков, на выходных начнется осеннее похолодание (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +22°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:14, а зайдет в 19:39.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 сентября, в Украине практически без осадков, на юге до +32°.

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