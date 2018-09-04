В Украине сегодня будет жарко и солнечно (карта)

08:07, 4 сентября 2018
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На юге до +32°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 сентября, в Украине практически без осадков, на юге до +32°.

Погода на неделю: в Украине без осадков, на выходных начнется осеннее похолодание (карта)

На востоке без осадков, температура до +31°. В южных регионах местами пройдут дожди с грозами. Температура до +32°. 

На западе Украины почти без осадков. Температура до +30°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +30°. В центре солнечно, температура до +30°.

Прогноз на 4 сентября / УНИАН
Прогноз на 4 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу паутинолету. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.

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