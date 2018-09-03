Завтра в Киеве без осадков, температура до +30°

17:00, 3 сентября 2018
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В столице завтра будет солнечно.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 сентября в Киеве без осадков, температура до +30°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +22°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:14, а зайдет в 19:39.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 сентября, в Украине практически без осадков, на юге до +32°.

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