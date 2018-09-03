В Украине завтра без осадков, во всех областях будет жарко (видеопрогноз)

На юге до +32°.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 сентября, в Украине практически без осадков, на юге до +32°.

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На востоке без осадков, температура до +31°. В южных регионах местами пройдут дожди с грозами. Температура до +32°.

На западе Украины почти без осадков. Температура до +30°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +30°. В центре солнечно, температура до +30°.

Согласно народному прогнозу, 4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу паутинолету. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.

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