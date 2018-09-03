В Камбодже больше 30 человек погибли в результате наводнений

Пострадали почти 100 тысяч семей.

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За последние шесть недель жертвами наводнений на реке Меконг в Камбодже стали 32 человека.

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От разлива реки пострадали провинции Стынгтраенг, Кратьех, Тбонг Кхмум, Кампонгтям, Прейвэнг, и Кандаль, передает Xinhua со ссылкой на Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями.

Наводнения затронули почти 100 тысяч семей, почти 9 тысяч семей были вынуждены эвакуироваться на возвышенности. Также вода уничтожила более 23 тысяч гектаров рисовых полей и 3100 гектаров других сельскохозяйственных культур.

Напомним, столица Венгрии Будапешт и еще несколько провинций пострадали от непогоды, ветер поломал десятки деревьев, из-за чего несколько дорог были перекрыты.