В Камбодже больше 30 человек погибли в результате наводнений
Пострадали почти 100 тысяч семей.
За последние шесть недель жертвами наводнений на реке Меконг в Камбодже стали 32 человека.
Мехико накрыли сильные ливни и наводнения (видео)
От разлива реки пострадали провинции Стынгтраенг, Кратьех, Тбонг Кхмум, Кампонгтям, Прейвэнг, и Кандаль, передает Xinhua со ссылкой на Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями.
Наводнения затронули почти 100 тысяч семей, почти 9 тысяч семей были вынуждены эвакуироваться на возвышенности. Также вода уничтожила более 23 тысяч гектаров рисовых полей и 3100 гектаров других сельскохозяйственных культур.
Напомним, столица Венгрии Будапешт и еще несколько провинций пострадали от непогоды, ветер поломал десятки деревьев, из-за чего несколько дорог были перекрыты.
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