Будапешт накрыла непогода: город пострадал от ливней и сильного ветра (видео)

14:01, 3 сентября 2018
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Местами воды было почти по колено.

Венгрию накрыла непогода / скриншот
Венгрию накрыла непогода / скриншот

Столица Венгрии Будапешт и еще несколько провинций пострадали от непогоды, ветер поломал десятки деревьев, из-за чего несколько дорог были перекрыты.

Мехико накрыли сильные ливни и наводнения (видео)

В некоторых районах проишли сильные ливни, воды было почти по колено, говорится в сюжете ТСН.

Из-за разгула стихии постоянно возникают проблемы со светом. Метеорологи говорят, непогода не будет отступать еще несколько дней и может охватить сразу 11 провинций.

Напомним, пять человек погибли, 16 числятся пропавшими в результате вызванного ливнями наводнения в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

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