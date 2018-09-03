Погода на неделю: в Украине без осадков, на выходных начнется осеннее похолодание (карта)

Начало неделе в Украине будет жарким.

На этой неделе в Украине похолодает / galleryua.com, viktort

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, во многих областях похолодает.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +35°, в остальных регионах до +26°...+33°.

Прогноз на 3 сентября / УНИАН

Во вторник, 4 сентября, в Украине будет солнечно. На юге и востоке до +32°.

Прогноз на 4 сентября / УНИАН

В среду, 5 сентября, на западе местами дожди с грозами. Самая жаркая погода будет на юге и востоке - до +30°. В остальных регионах до +29°.

Прогноз на 5 сентября / УНИАН

В четверг практически без осадков. Ночью по стране +11°…+18°, днем на востоке до +30°.

Прогноз на 6 сентября / УНИАН

В пятницу в южных регионах местами пройдут дожди. На юге до +32°, в остальных регионах до +28°.

Прогноз на 7 сентября / УНИАН

8 и 9 сентября в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +10°, на остальной территории +11°…+15°. Днем температура по стране +22°...+28°. В воскресенье ночью на западе до +10°, днем в Украине от +23° до +27°.

Прогноз на 8 сентября / УНИАН

Прогноз на 9 сентября / УНИАН

Народный прогноз

3 сентября - Ап. Фаддея; Вассы, мученицы. День будет ясным - можно ждать еще четыре недели хорошей погоды. 4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу паутинолету. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.

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5 сентября - Луппа, мученика. Если листья ложатся лицом вверх - на холодную зиму, а вниз - зима будет теплой. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц.

6 сентября - Евтихия, священномученика. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год. 7 сентября - Ап. Варфоломея и Тита. Суша на Варфоломея - на острую зиму есть надежда.

8 сентября - Адриана и Наталии, мучеников. Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. В этот день нужно собирать рябину и калину. Хороший урожай рябины - к морозу. 8 сентября не опала листва березы и дуба - жди суровую зиму. 9 сентября - преподобного Пимена. Много рябины уродилось 9 сентября - осень мрачной будет, а зимой возможны сильные холода. Гроза 9 сентября предвещает теплую осень.

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