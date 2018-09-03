Жертвами наводнения на юго-западе Китая стали пять человек
16 человек пропали без вести.
Пять человек погибли, 16 числятся пропавшими в результате вызванного ливнями наводнения в провинции Юньнань на юго-западе Китая.
Мехико накрыли сильные ливни и наводнения (видео)
Сильные дожди начались утром 2 сентября. Из-за наводнения в одной из волостей уезда Малипо были разрушены постройки, прерваны энергоснабжение, связь и транспортное сообщение, передает Синьхуа.
Из-за разгула стихии провинциальная администрация и метеослужба задействовали механизм экстренного реагирования 3-го уровня.
Напомним, из-за прорыва плотины в Мьянме эвакуировали более 50 тысяч человек, под воду ушли 85 деревень.
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