Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

09:42, 3 сентября 2018
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Пожарная опасность сохранится почти по всей Украине.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Сегодня, 3 сентября, в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Киеве сегодня без осадков, температура до +30°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"3 сентября в южных, восточных, центральных, Сумской, большинстве районов Киевской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ривненской областей чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 3 сентября, в Украине без осадков, температура до +34°.

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