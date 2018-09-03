В Киеве сегодня без осадков, температура до +30°

В столице сегодня будет жарко.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 сентября в Киеве без осадков, температура до +30°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 2,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:09, а зайдет в 19:45.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 3 сентября, в Украине без осадков, температура до +34°.

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