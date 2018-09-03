В Киеве сегодня без осадков, температура до +30°
В столице сегодня будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 сентября в Киеве без осадков, температура до +30°.
В Украине сегодня будет жарко и сухо (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 2,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:09, а зайдет в 19:45.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 3 сентября, в Украине без осадков, температура до +34°.
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Винница+28°... +15°
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Днепр+32°... +16°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+28°... +14°
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Киев+31°... +17°
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Кировоград+27°... +15°
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Луганск+30°... +13°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+32°... +16°
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Одесса+29°... +17°
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Полтава+31°... +15°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+31°... +16°
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Сумы+32°... +13°
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Тернополь+29°... +14°
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Харьков+31°... +15°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+29°... +15°
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Черкассы+28°... +14°
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Чернигов+30°... +14°
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Черновцы+29°... +16°
Виргиния, США
+ 25 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +25 °
Влажность: 86 %
Давление: 760 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков: 17 %
Восход: 06:40
Закат 19:35
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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