В Украине сегодня будет жарко и сухо (карта)

08:07, 3 сентября 2018
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На юге до +34°.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 3 сентября, в Украине без осадков, температура до +34°.

На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.

На западе Украины переменная облачность. Температура до +27°.

В северных областях без осадков. Температура до +30°. В центре солнечно, температура до +33°.

Прогноз на 3 сентября / УНИАН
Прогноз на 3 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 3 сентября - Ап. Фаддея; Вассы, мученицы. День будет ясным - можно ждать еще четыре недели хорошей погоды. Сегодня о погоде расскажут белки и пчелы. Если белки делают большой запас орехов - зима будет суровой. Если пчелы оставили соты открытыми - зима будет теплая.

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Погода в Украине

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Погода Стерлинг
86 %
760 мм
2.5 м/с
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