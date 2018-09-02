Лето отказывается сдавать свои позиции: прогноз погоды на 3 сентября
В течение дня ожидается +25...+33 градуса, на Юге +30...+35 градусов
Погода на понедельник, 3 сентября, остается сухой и теплой. Локальные дожди возможны лишь в западных областях страны.
Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
"Повсюду преимущественно солнечно и сухо. Температура воздуха практически не изменится, в течение дня ожидается +25...+33 градуса, на Юге +30...+35 градусов", – пишет Наталья Диденко.
Метеозависимым стоит поберечься: синоптик предупредила о температурных "качелях" в сентябре
Температура воздуха на Западе составит +25...+30 градуса, на востоке страны этот показатель будет достигать +28...+30 градуса, на Юге – +26...+34 градуса, на Севере показатель термометра будет колебаться между +29...+31 градуса, а в центральной части Украины температура будет +29...+31. Скорость ветра 5-10 метров в секунду.
Прогноз погоды на понедельник, 3 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +25...+27
Ровно – +26...+28
Житомир – +28...+30
Винница – +28...+30
Одесса – +28...+30
Николаев – +32...+34
Херсон – +28...+30
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +27...+31
Сумы – +29...+31
Полтава – +29...+31
Днепр – +29...+31
Запорожье – +28...+30
Донецк – +28...+30
Луганск – +28...+30
Харьков – +28...+30
Киев – +29...+31
Погода в Украине
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Винница+28°... +14°
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Днепр+31°... +17°
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Донецк+32°... +18°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+32°... +19°
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Ивано-Франковск+28°... +13°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+32°... +17°
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Луганск+30°... +15°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+34°... +18°
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Полтава+31°... +15°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+29°... +16°
-
Сумы+31°... +14°
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Тернополь+28°... +13°
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Харьков+32°... +15°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+29°... +15°
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Черкассы+31°... +16°
-
Чернигов+29°... +15°
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Черновцы+28°... +14°