Метеозависимым стоит поберечься: синоптик предупредила о температурных "качелях" в сентябре

03:47, 2 сентября 2018
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В сентябре ожидаются значительные перепады температур между дневными и ночными показателями.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В сентябре украинцев ожидает не только аномально теплая погода, но и температурные "качели".

Об этом "Апострофу" рассказала завотделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Она отметила, что в сентябре ожидаются значительные перепады температур между дневными и ночными показателями: если в первые дни осени в столице днем ожидается 30 градусов выше нуля, то ночью будет весьма свежо – 15 градусов выше нуля.

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"Это, конечно, очень негативно отражается на метеочувствительных людях, особенно на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями", - говорит Балабух.

Вместе с тем, она отмечает, что негативное влияние температурных амплитуд может быть полностью нивелировано повышенным атмосферным давлением.

Также она рассказала, что уже во второй половине сентября температурный режим нормализуется и станет осенним: днем температура будет подниматься до 16 (иногда до 19-20) градусов выше нуля, а в ночное время станет совсем прохладно – 6-10 градусов тепла.

Как сообщал УНИАН, в первое осеннее воскресенье будет по-летнему тепло, сухо и солнечно.

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