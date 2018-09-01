В первое осеннее воскресенье будет по-летнему тепло, сухо и солнечно (карта)
Скорость ветра 5-10 метров в секунду.
Погода в воскресенье, 2 сентября, в Украине все еще остается достаточно жаркой и сухой. Определенную прохладу, правда, почувствуют жители западных областей страны.
Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
"2 сентября в Украине ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха +26...+32 градуса", – пишет Наталья Диденко.
Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает
Температура воздуха на Западе составит +24...+27 градуса, на востоке страны этот показатель будет достигать +29...+32 градуса, на юге +31...+34 градуса, на севере показатель термометра будет колебаться между +28...+31 градуса, а в центральной части Украины температура будет +29...+32. Скорость ветра 5-10 метров в секунду.
Прогноз погоды на воскресенье, 2 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +27...+29
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +24...+26
Ровно – +25...+27
Житомир – +27...+29
Винница – +27...+29
Одесса – +31...+33
Николаев – +32...+34
Херсон – +31...+33
Симферополь – +31...+33
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +29...+31
Сумы – +29...+31
Полтава – +30...+32
Днепр – +31...+33
Запорожье – +30...+32
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +30...+32
Киев – +28...+30
Погода в Украине
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Винница+28°... +14°
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Днепр+29°... +18°
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Донецк+30°... +17°
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Житомир+28°... +14°
-
Запорожье+30°... +20°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+30°... +15°
-
Кировоград+32°... +14°
-
Луганск+31°... +16°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+25°... +12°
-
Николаев+34°... +17°
-
Одесса+35°... +18°
-
Полтава+30°... +16°
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Ровно+26°... +13°
-
Симферополь+30°... +18°
-
Сумы+32°... +13°
-
Тернополь+25°... +12°
-
Харьков+31°... +17°
-
Херсон+34°... +18°
-
Хмельницкий+26°... +14°
-
Черкассы+31°... +14°
-
Чернигов+30°... +14°
-
Черновцы+28°... +15°