В первое осеннее воскресенье будет по-летнему тепло, сухо и солнечно (карта)

18:02, 1 сентября 2018
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Скорость ветра 5-10 метров в секунду.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода в воскресенье, 2 сентября, в Украине все еще остается достаточно жаркой и сухой. Определенную прохладу, правда, почувствуют жители западных областей страны.

Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

"2 сентября в Украине ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха +26...+32 градуса", – пишет Наталья Диденко.

Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

Температура воздуха на Западе составит +24...+27 градуса, на востоке страны этот показатель будет достигать +29...+32 градуса, на юге +31...+34 градуса, на севере показатель термометра будет колебаться между +28...+31 градуса, а в центральной части Украины температура будет +29...+32. Скорость ветра 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды на воскресенье, 2 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +24...+26

Ровно – +25...+27

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +31...+33

Николаев – +32...+34

Херсон – +31...+33

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +29...+31

Сумы – +29...+31

Полтава – +30...+32

Днепр – +31...+33

Запорожье – +30...+32

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +30...+32

Киев – +28...+30

Прогноз погоды на 2 сентября
Прогноз погоды на 2 сентября

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