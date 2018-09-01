На юге Украины из-за жары не прекращаются пожары - ГСЧС

14:41, 1 сентября 2018
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За прошедшие сутки спасатели ликвидировали 16 пожаров в Херсонской и 26 - в Николаевской областях.

Жаркая погода не отступает, поэтому подразделения постоянно выезжают на ликвидацию пожаров \ УНИАН
Жаркая погода не отступает, поэтому подразделения постоянно выезжают на ликвидацию пожаров \ УНИАН

В южных областях Украины сохраняется чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности, в связи с чем в регионе не прекращаются пожары.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "Жаркая погода не отступает, поэтому пожарно-спасательные подразделения постоянно выезжают на ликвидацию пожаров в экосистемах", - говорится в сообщении.

Так, в Херсонской области за прошедшие сутки пожарные получили 16 сообщений о горении сухой растительности. В целом площадь выгоревшего сухостоя составила 7,2 га.

Кроме того, в Николаевской области вчера было снова зарегистрировано большое количество пожаров сухой травы, мусора, кустарников на открытых территориях - всего 26 пожаров на общей площади более 18 га. Возгорание зафиксировано почти в каждом районе, иногда по несколько случаев одновременно.

Как сообщал УНИАН, в южных, восточных и центральных областях с 30 августа по 4 сентября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опас

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