На юге Украины из-за жары не прекращаются пожары - ГСЧС
За прошедшие сутки спасатели ликвидировали 16 пожаров в Херсонской и 26 - в Николаевской областях.
В южных областях Украины сохраняется чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности, в связи с чем в регионе не прекращаются пожары.
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "Жаркая погода не отступает, поэтому пожарно-спасательные подразделения постоянно выезжают на ликвидацию пожаров в экосистемах", - говорится в сообщении.
Так, в Херсонской области за прошедшие сутки пожарные получили 16 сообщений о горении сухой растительности. В целом площадь выгоревшего сухостоя составила 7,2 га.
Кроме того, в Николаевской области вчера было снова зарегистрировано большое количество пожаров сухой травы, мусора, кустарников на открытых территориях - всего 26 пожаров на общей площади более 18 га. Возгорание зафиксировано почти в каждом районе, иногда по несколько случаев одновременно.
Как сообщал УНИАН, в южных, восточных и центральных областях с 30 августа по 4 сентября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опас
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