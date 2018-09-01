Мехико накрыли сильные ливни и наводнения (видео)

Вода затопила магазины в одном из столичных торговых центров.

Шопинг в воде и реки вместо дорог. Мехико накрыли ливни и наводнения.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Вода затопила магазины в одном из столичных торговых центров. Сотрудники бросились убирать последствия непогоды и спасать товар. Стихия в городе повалила деревья, а на дорогах вызвала коллапс.

Водители в сеть выкладывают видео, на котором некоторые машины полностью затоплены, узнать собственную машину можно разве по крыше.