В Турции летом выпал снег (видео)

16:03, 31 августа 2018
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Из-за снегопада некоторые дороги пришлось закрыть.

В Турции летом выпал снег / скриншот youtube.com/Merkez Tv
В Турции летом выпал снег / скриншот youtube.com/Merkez Tv

В турецкой провинции Карс в конце августа выпал снег. 

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Некоторые дороги в популярных курортах обильно засыпало снегом, их пришлось на несколько часов закрыть, говорится в сюжете ТСН.

По словам синоптиков, аномальные осадки вызвал грозовой фронт, из-за которого температура в северо-восточной провинции упала до 7 градусов тепла.

Напомним, австрийские Альпы засыпало снегом: за сутки выпало до 40 см осадков.

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