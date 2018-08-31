Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

На следующей неделе в Украине температура опустится ниже +20 градусов.

На следующей неделе в Украине похолодает / galleryua.com, berlum

На следующей неделе в Украине ожидается существенное похолодание.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"8-9 сентября такого воздушного бальзама, как сейчас, не будет. Будет ощутимое снижение температуры воздуха. Сначала до +20...+23 градусов, а в воскресенье и ниже +20 градусов", - говорится в сообщении.

По словам Диденко, 1-2 сентября в Украине ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха +26...+32 градуса.

Напомним, 31 августа в Украине без осадков, на юге до +36°.