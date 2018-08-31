Засуха в Чехии открыла "камень голода", который предвещает беду (видео)

13:52, 31 августа 2018
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Послание означает, что в ближайшее время предстоит пережить трудные времена и плохой урожай.

В Чехии открылся "камень голода" / REUTERS
В Чехии открылся "камень голода" / REUTERS

На севере Чехии в городе Дечин из-за жары резко опустился уровень воды на Эльбе. Теперь там можно увидеть огромный "камень голода" со зловещей гравировкой.

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Камень сделали еще в начале прошлого столетия, говорится в сюжете ТСН.

Местные жители говорят: послание означает, что в ближайшее время предстоит пережить трудные времена и плохой урожай.

Напомним, нынешнее лето в Китае - самое жаркое с 1961 года. Средняя температура воздуха в Китае достигла 22 градусов Цельсия, при этом на 55 станциях мониторинга погоды была зафиксирована рекордно высокая суточная температура.

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