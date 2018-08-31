Погода на выходные: первые дни осени в Украине будут жаркими (карта)
Самая жаркая погода ожидается на юге и востоке.
На выходных в Украине без осадков, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +15°, днем +27°. В воскресенье переменная облачность, +15°...+29°.
В последний день лета в Украине будет жарко и без осадков (карта)
Во Львове завтра небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°. В воскресенье солнечно, +13°…+26°.
В Луцке в субботу ночью +14°, днем +26°, без осадков. В воскресенье ночью +14°, днем +27°, переменная облачность.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +13°...+26°. В воскресенье до +27°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают солечную погоду. В субботу температура ночью +21°, днем +36°. В воскресенье +18°...+35°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +17°, днем +32°. В воскресенье +17°...+31°, солнечно.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +17°, днем +33°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +18°...+32°.
В Симферополе завтра без осадков, +19°...+33°. В воскресенье +17°...+32°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье без осадков, температура до +32°.
В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +13°, днем +32°. В воскресенье температура до +32°, без осадков.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +33°. В воскресенье +14°...+32°, солнечно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +21°. В воскресенье без осадков, ночью +9°, днем +21°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +13°, днем +27°. В воскресенье солнечно, ночью +11°, днем до +27°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +26°. В воскресенье температура до +26°, ясно.
В Сваляве завтра без осадков, +27°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +12° …+28°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью +21°, днем +34°. В воскресенье без осадков, температура до +33°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +31°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +21° …+31°.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +14°
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Днепр+29°... +18°
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Донецк+30°... +17°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+30°... +20°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+30°... +15°
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Кировоград+32°... +14°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+25°... +12°
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Николаев+34°... +17°
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Одесса+35°... +18°
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Полтава+30°... +16°
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Ровно+26°... +13°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+32°... +13°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+31°... +17°
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Херсон+34°... +18°
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Хмельницкий+26°... +14°
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Черкассы+31°... +14°
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Чернигов+30°... +14°
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Черновцы+28°... +15°