Погода на выходные: первые дни осени в Украине будут жаркими (карта)

Самая жаркая погода ожидается на юге и востоке.

На выходных бует жарко / УНИАН

На выходных в Украине без осадков, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +15°, днем +27°. В воскресенье переменная облачность, +15°...+29°.

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Во Львове завтра небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°. В воскресенье солнечно, +13°…+26°.

В Луцке в субботу ночью +14°, днем +26°, без осадков. В воскресенье ночью +14°, днем +27°, переменная облачность.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +13°...+26°. В воскресенье до +27°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают солечную погоду. В субботу температура ночью +21°, днем +36°. В воскресенье +18°...+35°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +17°, днем +32°. В воскресенье +17°...+31°, солнечно.

Прогноз на 1 сентября / УНИАН

Прогноз на 2 сентября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +17°, днем +33°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +18°...+32°.

В Симферополе завтра без осадков, +19°...+33°. В воскресенье +17°...+32°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье без осадков, температура до +32°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +13°, днем +32°. В воскресенье температура до +32°, без осадков.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +33°. В воскресенье +14°...+32°, солнечно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +21°. В воскресенье без осадков, ночью +9°, днем +21°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +13°, днем +27°. В воскресенье солнечно, ночью +11°, днем до +27°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +26°. В воскресенье температура до +26°, ясно.

В Сваляве завтра без осадков, +27°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +12° …+28°.

В Затоке в субботу солнечно, ночью +21°, днем +34°. В воскресенье без осадков, температура до +33°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +31°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +21° …+31°.

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