В Мьянме из-за наводнения эвакуировали более 50 тысяч человек

Затопило 12 тысяч домов.

Наводнение в Мьянме затопило десятки деревень / REUTERS

Из-за прорыва плотины в Мьянме эвакуировали более 50 тысяч человек, под воду ушли 85 деревень.

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В районе затопления закрыт участок автомагистрали Янгон-Мандалай. Всего затопленными оказались 12 тысяч жилищ. Информация о пострадавших и погибших пока не поступила, передает Euronews со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в этом году синоптики зафиксировали учащение муссонных дождей в Мьянме.

Напомним, юго-восток Китая страдает от сильного наводнения. Стихия обрушилась сразу на несколько городов в провинции Фуцзянь.