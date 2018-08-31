Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Сегодня, 31 августа, во многих областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"31 августа в южных, восточных, центральных, Сумской и большинстве районов Киевской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 августа в Украине без осадков, на юге до +36°.