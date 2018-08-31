В Киеве сегодня без осадков, температура до +25°

Вечером в столице до +19°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 31 августа, в Киеве без осадков, температура до +25°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +19°. Ветер северный, до 3,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:08, а зайдет в 19:47.

Как сообщал УНИАН, 31 августа в Украине без осадков, на юге до +36°.

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