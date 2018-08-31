В последний день лета в Украине будет жарко и без осадков (карта)

08:02, 31 августа 2018
102
0

На юге до +36°.

В Украине будет жарко / фото УНИАН
В Украине будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 31 августа в Украине без осадков, на юге до +36°.

В Украине сохраняется пожарная опасность

На востоке без осадков, температура до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +36°. 

На западе Украины почти без осадков. Температура до +27°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +25°. В центре солнечно, температура до +34°.

Прогноз на 31 августа / УНИАН
Прогноз на 31 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 31 августа - день Фрола и Лавра. Этот день в народе считается днем Фрола и Лавра, покровителей лошадей, и на иконах рядом с ликами этих святых очень часто изображались лошади. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Метеозависимым стоит поберечься: синоптик предупредила о температурных "качелях" в сентябре Метеозависимым стоит поберечься: синоптик предупредила о температурных "качелях" в сентябре
В первое осеннее воскресенье будет по-летнему тепло, сухо и солнечно (карта) В первое осеннее воскресенье будет по-летнему тепло, сухо и солнечно (карта)
Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает
Засуха в Чехии открыла "камень голода", который предвещает беду (видео) Засуха в Чехии открыла "камень голода", который предвещает беду (видео)
Погода на выходные: первые дни осени в Украине будут жаркими (карта) Погода на выходные: первые дни осени в Украине будут жаркими (карта)
В Мьянме из-за наводнения эвакуировали более 50 тысяч человек В Мьянме из-за наводнения эвакуировали более 50 тысяч человек
В Киеве сегодня без осадков, температура до +25° В Киеве сегодня без осадков, температура до +25°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
86 %
759 мм
1.7 м/с
32 %
Лента новостей